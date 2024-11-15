Депутат Буцкая: в разработке «семейноцентризма» принял участие каждый регион России

В России собираются реализовывать демографическую стратегию «семейноцентризма». Направление будет включать как семейную, так и демографическую политику. Об этом рассказала депутат Государственной думы Татьяна Буцкая в беседе с Life .

По ее словам, в стратегии отразили идеологию и бытовые моменты. Среди них — образ жизни, здоровье, меры социальной поддержки и образование.

«Есть очень интересные факты, которые говорят о том, что женатые и замужние люди живут дольше, они заводят детей, собак, мотивируют друг друга, заботятся. Поэтому все связано», — пояснила парламентарий.

Она также отметила, что в разработке проекта были задействованы все регионы РФ. Каждый субъект выразил свои пожелания.