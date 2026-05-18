Депутат Буцкая сообщила, что в России растет число отцов, берущих декретный отпуск

В России заметно увеличилось количество мужчин, которые берут отпуск по уходу за ребенком. По словам депутата Госдумы Татьяны Буцкой, это связано с более осознанным подходом к родительству и изменениями в трудовом законодательстве. Ее слова передал Life.ru .

Буцкая отметила, что сейчас рождение первого ребенка часто сдвигается к возрасту около 30 лет и старше. Многие отцы принимают решение о пополнении в семье более взвешенно и осознанно и понимают, зачем им лично участвовать в уходе за малышом.

Также депутат указала на резкий рост числа мужчин в декрете. За последние два года их стало почти в восемь раз больше. Одной из причин она назвала возможность совмещать отпуск по уходу за ребенком с работой, что позволяет многим семьям гибче распределять обязанности и финансовую нагрузку после рождения ребенка.

Теперь родитель может находиться в декрете на одном месте, получать положенные выплаты и при этом подрабатывать, в том числе дистанционно. Буцкая считает, что для многих семей такая схема оказывается экономически выгодной, особенно если зарплата отца выше.

По мнению депутата, рост числа мужчин, которые берут декретный отпуск, — положительная тенденция. Она подчеркнула: «Очень даже хорошо, что у нас мужчины стали брать декретный отпуск. Это точно неплохо».