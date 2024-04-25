Депутат Буцкая: разделения профессий на женские и мужские становится все меньше | 360°

Общество 25 апреля 2024, 15:24 Депутат Буцкая: разделения профессий на женские и мужские становится все меньше

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В России все чаще роботизируют сложные производства. Благодаря этому отдельно женских и отдельно мужских профессий становится все меньше, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ИА НСН.

По словам депутата, сегодня это разделение осталось только в каких-то очень сложных областях. При этом некоторые профессии остаются больше женскими, например, работа няней, что связано с традиционными ценностями.

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Буцкая также отметила, что в Госдуме нет никаких гендерных ограничений в работе.