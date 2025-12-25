Депутат Буцкая призвала стандартизировать работу кризисных центров для помощи женщинам с детьми

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подчеркнула необходимость разработки единых стандартов работы кризисных центров в России. Об этом сообщило ИА НСН .

Как пояснила депутат, цель нововведений — обеспечить женщинам с детьми ясность и уверенность в получении необходимой поддержки в кризисных ситуациях.

«Женщины всегда должны знать, куда они могут обратиться. Сталкинг — это обычно улица, где есть люди, свидетели. А дом — это закрытая дверь, никто на помощь не придет», — отметила парламентарий.

По ее словам, домашний конфликт протекает за закрытой дверью, исключающей вмешательство посторонних. Именно поэтому работа кризисных центров должна предполагать оказание юридической помощи пострадавшим.