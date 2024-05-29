Депутат Буцкая призвала провести проверку по факту инцидента с досмотром школьников на ЕГЭ в Воронеже

Воронежские школьники рассказали, что перед ЕГЭ проверяющие заставляли их снимать нижнее белье для досмотра. По факту этого инцидента необходимо провести проверку, рассказала зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, сообщил RT.

По словам депутата, проверка знаний — это важно, но она не должна переходить границы дозволенного. Сейчас следует обратить внимание Министерства просвещения на этот случай.

Буцкая заявила, что подобных «перегибов» с раздеванием выпускников перед сдачей выпускных экзаменов быть не должно.

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