Депутат Буцкая предложила компаниям платить сотрудникам с детьми по 5 тыс. рублей в месяц

Депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая в интервью ИА НСН подчеркнула важность поддержки семей с детьми, предложив региональным властям и бизнесу рассмотреть опыт Омской области, где введена ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка.

Буцкая подчеркнула, что в Омской области практикуется подход, при котором многодетные семьи получают ежемесячное материальное поощрение до окончания учебы старшего ребенка. По ее словам, такая мера воспринимается работниками предприятий как справедливая и прозрачная, так как размер вознаграждения напрямую зависит от числа детей в семье.

Буцкая отметила, что такая практика не только поддерживает семьи с детьми, но и стимулирует сотрудников работать эффективнее, зная, что их труд оценивается справедливо и справедливо вознаграждается.