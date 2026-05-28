Депутат Буцкая поддержала идею с обязательной маркировкой детского питания
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая подчеркнула важность введения цифровой маркировки для детского питания, особенно импортного. Об этом сообщило ИА НСН.
Депутат поддержала инициативу Ассоциации диетологов, которая предложила сделать такую маркировку обязательной для питания маленьких детей, беременных женщин и ослабленных пациентов.
«Для смеси обязательно нужны так называемые витаминно-минеральные премиксы, потому что коровье молоко, как и козье, совершенно по составу микроэлементов и витаминов не такое, как грудное. Производителей этих премиксов в мире раз-два и обчелся», — отметила парламентарий.
Буцкая указала на необходимость соответствующих мер, напомнив, что даже лабораторные анализы не всегда способны выявить все потенциальные угрозы.