Депутат Буцкая поддержала идею с обязательной маркировкой детского питания

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая подчеркнула важность введения цифровой маркировки для детского питания, особенно импортного. Об этом сообщило ИА НСН .

Депутат поддержала инициативу Ассоциации диетологов, которая предложила сделать такую маркировку обязательной для питания маленьких детей, беременных женщин и ослабленных пациентов.

«Для смеси обязательно нужны так называемые витаминно-минеральные премиксы, потому что коровье молоко, как и козье, совершенно по составу микроэлементов и витаминов не такое, как грудное. Производителей этих премиксов в мире раз-два и обчелся», — отметила парламентарий.

Буцкая указала на необходимость соответствующих мер, напомнив, что даже лабораторные анализы не всегда способны выявить все потенциальные угрозы.