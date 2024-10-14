Депутат Буцкая напомнила, что маткапитал индексируется каждый год по фактической инфляции

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с RT напомнила, что маткапитал индексируется каждый год по фактической инфляции.
По словам депутата, сумма маткапитала за второго ребенка приблизилась к цифре в 900 тысяч рублей.
«Сегодня мы увидели цифру, что на 2025 год увеличение маткапитала на 46 тысяч», — сказала Буцкая.
Парламентарий считает, что многодетные семьи должны получать пособия безусловно, без учета количества квадратных метров и других нюансов.
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