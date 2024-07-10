Депутат Бурматов: закон о штрафах за неправильное содержание питомцев могут принять уже осенью

В Госдуме рассмотрели предложение о штрафах за неправильное содержание питомцев, рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По его словам, законопроект примут во втором-третьем чтении.

«То есть это либо сентябрь, либо октябрь. Это будет компетенция органов местной власти, которая будет реагировать на обращения граждан», — пояснил депутат.

Он отметил, что взыскание будет налагаться за нарушение порядка выгула, а также норм уборки за животными. Основанием для принятия мер станет задокументированное несоблюдение правил.