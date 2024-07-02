Депутат Бурматов заявил о необходимости всеобщей регистрации домашних животных в России

В России необходимо ввести всеобщую регистрацию животных. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, первые шаги к этому уже делают. В частности, в 20 регионах России регистрация проходит в тестовом режиме.

«Опыт, который сейчас накоплен этими субъектами РФ, надо транслировать и потихоньку на другие регионы. Но делать это мягко, не вводить пока никаких штрафов», — отметил депутат.

Он добавил, что ответственные хозяева сами придут и поставят питомца на учет. Потом постепенно надо расширять регистрацию до всеобщей.

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