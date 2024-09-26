Депутат Бурматов: в законопроекте об ответственности за неправильный выгул собак речь идет о контроле за животным

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ИА НСН пояснил законопроект, закрепляющий административную ответственность за неправильные прогулки с питомцами в ненадлежащих местах.

По словам депутата, законопроект подразумевает контроль за животным во время прогулки.

«Это не про места и не про прогулки. Это про порядок содержания, чтобы животное не нанесло вреда другим людям или другим животным», — сказал Бурматов.

Следить за исполнением закона, по словам политика, будут местные власти, они же будут и штрафовать. Изначальный штраф предполагает взыскание в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей, добавил он.