Депутат Бурматов успокоил владельцев питомцев по поводу штрафов за шум в квартире

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал «Ридусу» ситуацию с новым законопроектом о соблюдении тишины в ночное время.

По словам депутата, владельцам кошек и собак не стоит беспокоиться о возможных штрафах за несвоевременный лай или мяуканье своих питомцев.

«Для того, чтобы создать превышающий нормы по децибелам уровень шума, нужно, чтобы в квартире содержалось достаточно большое количество животных. Это, как правило, связано с квартирами, где осуществляется незаконное коммерческое разведение животных», — объяснил депутат.

Бурматов отметил, что такие «нехорошие квартиры» в конечном итоге становятся предметом реакции Роспотребнадзора и других профильных ведомств.