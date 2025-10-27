Депутат Бурматов раскритиковал идею запрета животных в кафе и магазинах

Зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов прокомментировал предложение закрыть вход россиянам с животными в большинство общественных мест, например кафе, рестораны, больницы. Об этом сообщило ИА НСН .

По мнению депутата, изменять нормы, регулирующие допуск питомцев в частные заведения, недопустимо, так как владельцы самостоятельно устанавливают правила посещения своих помещений.

«С моей точки зрения, те вопросы, которые содержатся в этой инициативе, уже отрегулированы. Если говорить о кафе, например, то заведения сами решают, куда можно заходить с питомцем, а куда — нет», — отметил парламентарий.

Бурматов добавил, что попытки отменить свободу решения владельцев заведений являются неэффективными и приводят к негативным последствиям.