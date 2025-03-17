Депутат Бурматов призвал ужесточить наказания для владельцев агрессивных собак

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил за ужесточение наказания для владельцев собак, проявляющих агрессию. Об этом сообщило радио « КП ».

Депутат считает необходимым многократно увеличить штрафы для таких хозяев. Он также предложил ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет, если нападение собаки привело к трагическим последствиям.

«Вот та статья, которая сегодня есть в Уголовном кодексе — причинение смерти по неосторожности — она мертвая. Применить ее сегодня невозможно, привлечь к реальному уголовному сроку такого хозяина, который фактически стал убийцей, из-за которого случилась беда и погиб человек, невозможно», — пояснил парламентарий.

Бурматов призвал ужесточить эту статью уголовного кодекса. По его словам, также стоит увеличить штраф за самовыгул собак до 50 тысяч рублей.