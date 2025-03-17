Депутат Бурматов призвал ужесточить наказания для владельцев агрессивных собак
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил за ужесточение наказания для владельцев собак, проявляющих агрессию. Об этом сообщило радио «КП».
Депутат считает необходимым многократно увеличить штрафы для таких хозяев. Он также предложил ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет, если нападение собаки привело к трагическим последствиям.
«Вот та статья, которая сегодня есть в Уголовном кодексе — причинение смерти по неосторожности — она мертвая. Применить ее сегодня невозможно, привлечь к реальному уголовному сроку такого хозяина, который фактически стал убийцей, из-за которого случилась беда и погиб человек, невозможно», — пояснил парламентарий.
Бурматов призвал ужесточить эту статью уголовного кодекса. По его словам, также стоит увеличить штраф за самовыгул собак до 50 тысяч рублей.