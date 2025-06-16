Депутат Бурматов предложил ввести видеонаблюдение за тренировками с животными в цирках

Видеонаблюдение на репетициях с животными в цирках может стать эффективным инструментом для разрешения спорных ситуаций. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Москвой 24» .

Как сообщают СМИ, в Госдуме начали разработку законопроекта о запрете на приобретение и передачу животных для участия в цирковых представлениях с 1 января 2026 года. Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на июль 2025 года.

Однако Бурматов не видит необходимости в подобных мерах. По его словам, многие животные, которые оказываются в цирках, уже пережили трудные времена и пострадали от рук человека.

«И выбор у них невелик: либо погибнуть, либо жить в цирках», — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что сегодня цирки обязаны соблюдать строгие требования по содержанию животных. Если цирк не соответствует требованиям, он не получает лицензию, и его деятельность становится незаконной, добавил депутат.

Для дополнительного контроля Бурматов предложил ввести видеонаблюдение за тренировками с животными. Это обеспечит безопасность и открытость процесса, а также создаст доказательную базу в спорных ситуациях.