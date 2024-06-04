Депутат Бурматов посоветовал россиянам брать питомцев из приюта
Домашних животных лучше всего брать из приютов. Там сейчас можно выбрать себе питомца абсолютно любой породы, сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ИА НСН.
По словам депутата, существуют приюты шпицов, алабаев. Главный плюс приютов заключается в том, что будущий владелец может пообщаться с этим животным, узнать, подходят ли они друг другу характерами, поухаживать за ним, погулять.
Бурматов отметил, что государство активно помогает организациям, которые находят новый дом брошенным животным.