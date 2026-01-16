Депутат Бурматов отметил положительный эффект ярмарок по пристройству животных

Депутат Государственной думы по экологическим вопросам Владимир Бурматов сообщил ИА НСН о значительной эффективности мероприятий по устройству домашних питомцев из приютов в России.

По словам парламентария, подобные ярмарки проходят в большинстве регионов страны и помогают людям непосредственно знакомиться с животными.

«Кроме того, существует такая акция, как „Уроки доброты“. Более 60 тысяч человек в год участвуют в этих уроках», — напомнил Бурматов.

Он пояснил, что такие мероприятия организовывают волонтеры. Добровольцы учат правильному обращению с питомцами и развивают чувство ответственности.