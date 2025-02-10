Депутат Бурматов напомнил, что у регионов есть полномочия по контролю за бродячими собаками

Первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Владимир Бурматов заявил в разговоре с RT , что нападения собак происходят не из-за недостатков в законодательстве, а из-за его неэффективного исполнения региональными властями

По его словам, регионы имеют все необходимые полномочия для решения этих вопросов.

«Регион все может делать, а если не хватает полномочий, может взять себе дополнительные, приняв региональный закон», — разъяснил Бурматов.

Он напомнил, что местные власти могут ввести штраф за самовыгул собак в сельской местности.