Депутат Бурматов напомнил, что у регионов есть полномочия по контролю за бродячими собаками

Первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Владимир Бурматов заявил в разговоре с RT, что нападения собак происходят не из-за недостатков в законодательстве, а из-за его неэффективного исполнения региональными властями
По его словам, регионы имеют все необходимые полномочия для решения этих вопросов.
«Регион все может делать, а если не хватает полномочий, может взять себе дополнительные, приняв региональный закон», — разъяснил Бурматов.
Он напомнил, что местные власти могут ввести штраф за самовыгул собак в сельской местности.
Детскую музыкальную школу в Красногорске отремонтируют к 1 сентября
У мужа осудившей отсрочку депутата Рады нашли бронь
Две новые экспозиции открылись в Центре культуры и искусств в Электроуглях
Подмосковные студенты примут участие в проекте о развитии агропромышленного комплекса
Не «новое золото», а рабство. Социолог Козырев — о месте женщин на рынке труда
Кафе загорелось на востоке Москвы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте