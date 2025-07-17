Депутат Боярский заявил о необходимости обеспечить родительским контролем все гаджеты

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что необходимо обеспечить родительским контролем все гаджеты. В интервью NEWS.ru депутат подчеркнул, что «детских смартфонов» не существует, поэтому такие функции должны быть на всех устройствах.

Боярский отметил, что после внедрения родительского контроля на гаджетах ответственность за его использование будет лежать на родителях. Он также указал на то, что на рынке есть много решений для родительского контроля, но не все родители ими пользуются. Одной из причин этого может быть недостаточная разъяснительная работа. Кроме того, такие сервисы обычно не бесплатны.

Депутат добавил, что в перечне обязательных предустановленных программ для сложных устройств нет ничего для защиты детей и подростков. Поэтому нужно продумать, как это правильно реализовать.