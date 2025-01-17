Депутат Боярский призвал не передавать коды, приходящие на смартфоны

Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационной технике и связи Сергей Боярский поделился советом о том, как защитить себя и детей от новой мошеннической схемы. Об этом написал RT .

Парламентарий напомнил, что у аферистов главной целью является получение кода доступа через СМС-сообщения. Важно понимать, что любые запросы на ввод пароля через СМС или уведомления должны игнорироваться.

Рекомендация Боярского заключается в том, чтобы научить детей, родителей, друзей и коллег правилам безопасности: никогда не передавать никому коды, которые приходят на мобильные устройства.

Он подчеркнул, что мошенники могут действовать из разных источников: школы, вузов, больниц, почтовых служб и мобильных операторов. Важно оставаться бдительным и следовать здравому смыслу, добавил он.