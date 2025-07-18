Депутат Боярский отметил, что компании с «облачными» аккаунтами должны контролировать пользователей

Глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в интервью сайту телеканала «Звезда» высказался о недавно принятом законе о штрафах в интернете.

Согласно закону, российские пользователи могут быть привлечены к ответственности за намеренный поиск экстремистских материалов через VPN-сервисы.

Боярский отметил, что теперь компаниям, предоставляющим «облачные» аккаунты, необходимо будет более тщательно следить за пользователями своих сервисов.

«Не передавайте сим-карты тем, кому не доверяете, и просто незнакомым лицам», — подчеркнул Боярский.

Депутат добавил, что за случайную передачу доступа к социальной сети злоумышленникам владельца аккаунта ждет штраф, а за намеренную — уголовная ответственность.