Депутат Бессараб заявила, что повышение МРОТ повлияет на зарплаты более 5 млн россиян

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала повышение МРОТ на 20%, которое ожидается с 1 января 2026 года. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как пояснила парламентарий, изменения затронут минимум пять миллионов россиян. При этом она отметила, что реальное число наверняка будет больше.

«Рост [зарплаты] коснется всех, потому что невозможно дифференциацию между окладами работников сделать на уровне 100-150 рублей между инженером и уборщиком, скажем так», — отметила депутат.

Бессараб напомнила, что обычно крупные предприятия увеличивают заработную плату сотрудникам по всему тарифному спектру.