Депутат Бессараб высказалась за возвращение строгого подхода к вакцинации

В России растет число случаев заболевания корью и коклюшем, большая часть заболевших — дети до года. В связи с этим депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила ужесточить правила вакцинации и активизировать разъяснительную работу с родителями. Об этом сообщили «Краснодарские известия».
Парламентарий напомнила, что сегодня родители вправе отказаться от прививок для детей без каких-либо обоснований, в отличие от советской практики. Однако болезни могут иметь серьезные последствия, вплоть до инвалидности.
По мнению депутата, следует вернуть практику, при которой непривитые дети не допускаются в детские сады и школы. Решение об исключениях должны принимать члены врачебной комиссии, добавила спикер.
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