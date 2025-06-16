Депутат Бессараб высказалась за возвращение строгого подхода к вакцинации

В России растет число случаев заболевания корью и коклюшем, большая часть заболевших — дети до года. В связи с этим депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила ужесточить правила вакцинации и активизировать разъяснительную работу с родителями. Об этом сообщили « Краснодарские известия ».

Парламентарий напомнила, что сегодня родители вправе отказаться от прививок для детей без каких-либо обоснований, в отличие от советской практики. Однако болезни могут иметь серьезные последствия, вплоть до инвалидности.

По мнению депутата, следует вернуть практику, при которой непривитые дети не допускаются в детские сады и школы. Решение об исключениях должны принимать члены врачебной комиссии, добавила спикер.