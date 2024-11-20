Депутат Бессараб: в среднем пенсия по старости для неработающих составит более 24 тысяч рублей в 2025 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала поддержку людей старшего поколения одной из самых важных задач государства. В беседе с RT она рассказала о предстоящем повышении пенсий.

По словам депутата, данную процедуру планируют проводить с 1 января 2025 года. Индексация будет распространяться на более чем семь миллионов трудящихся россиян.

«В среднем страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2025 году составит более 24 тысяч рублей, а средняя пенсия по старости для работающих россиян достигнет примерно 20 тысяч», — отметила парламентарий.

Во втором случае, напомнила Бессараб, возможность повысить выплаты появится и 1 августа. Речь идет об изменениях после подсчета числа индивидуальных пенсионных коэффициентов.