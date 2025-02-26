Депутат Бессараб указала на существенное расширение программы маткапитала

Программа материнского капитала претерпела значительные изменения с момента своего появления. Речь идет, например, об увеличении суммы выплат. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Индексация, напомнила депутат, проводится ежегодно в соответствии с уровнем реальной инфляции. Так, размер пособия на второго ребенка уже приближается к миллиону рублей, заявила парламентарий. Кроме того, увеличился перечень целей использования маткапитала.

«И возможность дополнительного образования. Также возможность просто поддержки семьи в случае, если критерии нуждаемости соответствуют уровню доходов семьи и многое-многое другое», — пояснила Бессараб.

В заключение депутат заявила, что в настоящее время выплаты в основном используют для приобретения недвижимости.