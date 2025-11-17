Депутат Бессараб указала на отсутствие необходимости в пересчете дней отпуска по новым правилам

В Государственной думе РФ обсуждают проект, предлагающий не включать выходные дни в счет оплачиваемого отпуска. В беседе с « Ридусом » инициативу ЛДПР прокомментировала член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

Она не увидела необходимости в пересчете дней отпуска по новым правилам. Депутат напомнила, что Россия уже лидирует в Европе по числу выходных и праздничных дней.

«Прибавить дополнительные выходные дни — объективно это будет безответственный поступок с учетом текущей ситуации в экономике», — заявила парламентарий.

По ее словам, реализация идеи практически ничего не поменяет, поскольку расчет отпусков исходя из рабочих дней закреплен в российском трудовом праве давно.