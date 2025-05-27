Депутат Бессараб связала слова Ткачева про СВО с глубокими душевными переживаниями

Протоиерей Андрей Ткачев подверг критике тех россиян, кто остался в тылу и не участвует непосредственно в специальной военной операции, сравнив их с «трутнями». Эмоциональные выражения прокомментировала депутат Госдумы Светлана Бессараб, сообщил « Ридус ».

Парламентарий связала резкие высказывания священника с его глубокими душевными переживаниями и призвала не осуждать Ткаечева.

«Безусловно, вся страна должна помогать фронту. В этом Ткачев абсолютно прав», — отметила Бессараб.

При этом она указала, что предпочитает избегать обвинений в адрес сограждан, находящихся вдали от линии фронта, ведь победа требует единства усилий.