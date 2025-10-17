Депутат Бессараб сообщила об изменении графика пенсий и пособий в ноябре

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила RT , что график выплаты пенсий и детских пособий в ноябре 2025 года изменится.

Депутат напомнила об общем правиле начисления средств при выпадении выплатного дня на выходной или праздничный.

«[В таком случае] выплата пособий, пенсий, заработных плат производится накануне, в последний рабочий день перед выходным», — предупредила парламентарий.

С 2 по 4 ноября 2025 года в России будут выходные дни в связи с празднованием Дня народного единства.