Депутат Бессараб сообщила о снижении выходного пособия с 1 сентября

С 1 сентября размер выходного пособия для уволенных граждан России изменится в соответствии с новым постановлением Правительства РФ. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По ее словам, теперь при расчете выходного пособия будут учитывать не среднее количество календарных дней в месяце, а непосредственно отработанные смены.

«То есть сегодня мы рассчитываем в календарных днях, умножаем средний дневной заработок на 29,3. Это среднее значение календарных дней в месяце», — пояснила депутат.

Новый закон, добавила парламентарий, предполагает умножение среднего дневного заработка на 20,8. Нововведение будет действовать как минимум до 2031 года.