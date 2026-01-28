Депутат Бессараб сообщила, что с 1 февраля в России будут увеличены размеры некоторых социальных выплат
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT сообщила, что с 1 февраля в России будут увеличены размеры некоторых социальных выплат. В частности, на 5,6% планируется индексация материнского капитала, единовременной выплаты при рождении ребенка и социальных доплат.
Бессараб подчеркнула значимость проводимой индексации.
«Это дает определенную уверенность в завтрашнем дне у людей, поэтому это очень важно», — заключила депутат.
Ранее Ярослав Нилов информировал о планируемой индексации выплат инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны, которая также начнется с 1 февраля.