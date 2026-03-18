Депутат Бессараб сообщила, что примерно 4,5 млн россиян получат увеличение пенсии на 6,8% с 1 апреля

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT рассказала, кто имеет право на получение социальной пенсии в России.

По словам депутата, такую выплату получают граждане, которые не набрали нужное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (сейчас — 30) или не выработали минимальный стаж (на сегодняшний день — 15 лет). Также среди получателей социальной пенсии — те, кто не работал по определенным причинам.

Бессараб уточнила, что социальную пенсию можно оформить по старости, инвалидности или в случае потери кормильца. Как отметила парламентарий, с 1 апреля примерно 4,5 миллиона россиян получат увеличение пенсии на 6,8%.