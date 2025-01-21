Депутат Бессараб: с 1 февраля ожидается увеличение маткапитала

На первом пленарном заседании восьмого созыва Госдума одобрила в первом чтении проект закона о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала итоги реализации программы в эфире Общественной Службы Новостей .

По словам депутата, меры поддержки продолжат действовать до 2030 года, однако данный срок — минимальное продление.

«То, что материнский семейный капитал будет продлен и далее, не вызывает никаких сомнений. Планируется, что материнским семейным капиталом в ближайшую трехлетку воспользуются семьи примерно с пятью миллионами деток», — отметила парламентарий.

Бессараб напомнила, что с 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 677 тысяч рублей. На второго — до 894 тысяч рублей.