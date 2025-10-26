Депутат Бессараб рассказала, что в 2026 году пособия по временной нетрудоспособности вырастут почти на 20%

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT сообщила о значительном увеличении размеров всех видов пособий в 2026 году.

«Пособия, зависящие от МРОТ, пособия по беременности и родам, по временной нетрудоспособности и даже по уходу за ребенком подрастут существенно по сравнению с остальными видами пособий», — рассказала парламентарий.

По ее словам, рост составит 6,8% для материнского семейного капитала и почти 20% для пособия по временной нетрудоспособности.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ранее заявила, что максимально возможный размер пособия по беременности и родам составит 955 тысяч рублей.