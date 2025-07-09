Депутат Бессараб рассказала, что с 2026 года семьи с детьми будут иметь право на налоговую выплату до 189 тысяч

С 2026 года в России появится новая мера поддержки семей — семейная налоговая выплата. О ее условиях и порядке получения в разговоре с ОТР рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Семейная налоговая выплата будет формироваться из разницы между обычной и льготной ставкой НДФЛ — 13% и 6%. Таким образом, государство в 2026 году вернет россиянам 7% налога, уплаченного работодателем в 2025 году. Максимальная сумма выплаты составит 189 тысяч рублей, а минимальная — 56 тысяч рублей.

На новую меру поддержки смогут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, причем сумма будет зависеть от их количества. Выплата доступна для всех родителей, которые трудились в 2025 году. Для ее получения необходимо сдать декларации по форме 3-НДФЛ.

«Родители смогут получить налоговую выплату, как мама, так и папа работающие, если в их семье есть двое более несовершеннолетних деток или детки продолжают обучаться по очным программам в общеобразовательной организации. В этом случае нужно будет пройти еще критерии нуждаемости — семья не должна иметь доход выше, чем полтора прожиточных минимума на каждого члена семьи», — отметила Светлана Бессараб.

Подать заявление на семейную налоговую выплату можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года на «Госуслугах» или лично в МФЦ. После 2026 года окно подачи установят с 1 мая по 1 октября. Деньги планируют выплачивать каждый год за предыдущий налоговый период. Возвращать средства обязали Социальный фонд России.