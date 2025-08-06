Депутат Бессараб рассказала, что нормы выработки для педагогов остались прежними

Обновленный приказ Минпросвещения России о норме часов работы для педагогов в неделю не вводит новых правил. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT .

По словам депутата, документ фактически продлевает действие прежних приказов, сохраняя нормы выработки на уровне 18 часов за ставку заработной платы.

Как пояснила парламентарий, несмотря на исполнение майских указов президента о выравнивании средней зарплаты педагогов со средней по региону, зачастую результат достигался за счет повышения нагрузки. Многие учителя трудятся на полторы и более ставки, напомнила Бессараб.