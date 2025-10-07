Депутат Бессараб рассказала, что для детей с пятью детьми ипотека может стать беспроцентной

Государственная дума обсуждает инициативу, которая предполагает снижение процентной ставки по ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поделилась деталями предложения с сайтом телеканала «Звезда» .

Парламентарий подчеркнула, что с рождением первого ребенка процент по ипотеке может составить 6%.

«Если рождается второй ребенок, пересмотреть кредит на 4%, третий — на 3%, а на пятого уже ноль или единица», — пояснила депутата.

Также было упомянуто, что в некоторых регионах России уже существует материнский семейный капитал на третьего ребенка, однако универсального подхода пока не выработано.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее предложил усовершенствовать систему выплат материнского капитала для повышения его влияния на демографическую ситуацию в стране.