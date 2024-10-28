Депутат Бессараб: работодатели с руками отрывают хороших специалистов

В Госдуму внесли проект запрета отказа в трудоустройстве женщинам без детей. В беседе с RT инициативу прокомментировала член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат усомнилась в целесообразности предложения. По ее словам, в настоящее время работодатели с руками отрывают грамотных специалистов.

«Поэтому не думаю, что это действительно такая огромная проблема, что молодых девушек <…> не берут на работу», — отметила парламентарий.

У некоторых нанимателей, напомнила Бессараб, возникают проблемы с принятием на позицию беременных женщин. Однако подобные ситуации регулирует законодательство, в котором заложена защита данной категории граждан.