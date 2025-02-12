Депутат Бессараб: продление декрета не снимает проблему потери квалификации

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение о продлении декретного отпуска с полутора до трех лет. Об этом сообщил « Ридус ».

По мнению депутата, такое изменение не решит задачу повышения рождаемости.

«Полтора года — это тот период, в котором женщины успевают либо принять решение и выходить на работу вновь, либо продолжить отпуск, но уже на иных условиях», — отметила парламентарий.

Бессараб подчеркнула, что удлинение срока декрета не снимает и проблему утраты профессиональных навыков, которая заметна уже после полутора лет нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком. Возвращение в рабочий коллектив после длительного перерыва становится сложным испытанием, добавила депутат.