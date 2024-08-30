Депутат Бессараб призвала скорее внедрять электронные медкнижки

По ее словам, необходимо как можно быстрее внедрять электронные медицинские книжки повсеместно, потому что это поможет уменьшить количество случаев использования фальсифицированных документов.

Депутат добавила, что медицинские учреждения смогут оформлять медицинские книжки как в бумажном, так и в электронном формате до 1 сентября 2025 года, хотя изначально планировалось полностью переключиться на электронные документы уже с 1 сентября 2024 года.