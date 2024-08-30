Депутат Бессараб: почти все субъекты России приняли решение поддержать многодетные семьи разными способами

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru рассказала, что, несмотря на отсутствие федеральных норм по предоставлению выплат к 1 сентября, почти все субъекты России приняли решение поддержать многодетные семьи.

Парламентарий привела в пример предоставление бесплатной школьной формы, спортивной формы, канцелярских товаров, бесплатного горячего питания, написал «Ридус».

Бессараб также напомнила о законе, который дает возможность родителям снять остаток средств материнского капитала на подготовку детей к 1 сентября.

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Vlad Karkov/Keystone Press Agency

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