Депутат Бессараб отметила, что россияне могут защитить себя от буллинга на работе благодаря законодательству
Член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб сообщила в пресс-центре ИА НСН, что россияне имеют право защищать свои трудовые права в случае буллинга.
Как отметила парламентарий, для этого следует обратиться в отдел кадров предприятия и собрать доказательства нарушений. Законодательством предусмотрена защита сотрудников от притеснений, включая административную и уголовную ответственность виновников, компенсацию ущерба и даже восстановление на прежнем месте работы с оплатой вынужденного прогула.
По данным февраля 2026 года, около 76% россиян столкнулись с травлей на рабочих местах, причем зачастую инициаторами выступают руководители подразделений.