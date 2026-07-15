Депутат Бессараб отметила, что ограничения наценок на школьные товары могут привести к ухудшению качества продукции

Федеральная антимонопольная служба предложила крупнейшим торговым сетям и маркетплейсам ограничить цены и наценки на отдельные категории школьных товаров. Это может помочь семьям подготовиться к учебному году, но важно не допустить ухудшения качества продукции, заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

Парламентарий отметила, что для российских семей важно иметь возможность без особых финансовых усилий подготовить ребенка к школе. Однако она подчеркнула необходимость соблюдения правил в вопросах налогообложения. Например, на детские товары может применяться льготная ставка НДС до 10%, а для многодетных семей предусмотрены социальные гарантии, когда школьная форма закупается за счет региональных бюджетов.

Депутат обратила внимание, что рекомендации ФАС не являются обязательными для исполнения. Продавцы сами устанавливают стоимость товаров, и есть риск, что качественные товары окажутся в менее выгодном положении из-за более высокой себестоимости. Важно, чтобы давление со стороны ФАС не привело к снижению качества детских товаров.