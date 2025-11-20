Депутат Бессараб опровергла наличие оснований для нового повышения пенсионного возраста

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью сайту телеканала «Звезда» заявила, что в России пенсионная система сейчас сбалансирована. По ее мнению, нет никаких оснований для дальнейшего повышения пенсионного возраста, так как переходный период реформы еще не завершен.

Депутат отметила, что ранее были приняты непопулярные меры из-за того, что количество пенсионеров значительно превысило допустимые значения по отношению к трудоспособному населению.

«Сейчас мы находимся в переходном периоде до 2028 года. И вообще, ни о каком повышении пенсионного возраста даже речи быть не может, потому что, во-первых, не закончен переходный период», — подчеркнула Бессараб.

Пенсионная реформа стартовала в России в 2019 году. Она предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию. К 2028 году пенсионный возраст увеличится на пять лет: до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.