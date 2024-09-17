Депутат Бессараб: оформить единовременную выплату из маткапитала можно через «Госуслуги» или в МФЦ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Москвой 24» рассказала, что оформить единовременную выплату из маткапитала в размере до 10 тысяч рублей можно через «Госуслуги» или в МФЦ.