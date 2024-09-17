Депутат Бессараб: оформить единовременную выплату из маткапитала можно через «Госуслуги» или в МФЦ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Москвой 24» рассказала, что оформить единовременную выплату из маткапитала в размере до 10 тысяч рублей можно через «Госуслуги» или в МФЦ.

По словам депутата, полученные деньги можно будет использовать на любые нужды. Бессараб отметила, что уже около 730 тысяч семей использовали средства материнского семейного капитала, но при этом имеют остатки на счетах.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который разрешает выплату неистраченного остатка материнского капитала.

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