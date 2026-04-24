Депутат Бессараб объяснила, что подать заявку на новую семейную налоговую выплату можно с июня по октябрь

С 1 июня 2026 года в России начнет действовать новая семейная налоговая выплата, которая коснется более семи миллионов граждан. Как будет работать мера поддержки, рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам депутата, подать соответствующее заявление можно будет с июня по октябрь 2026 года. Выплата предназначена для родителей, которые трудились и уплачивали НДФЛ в 2025 году, воспитывают двух и более несовершеннолетних детей или детей, обучающихся по очной форме, до 23 лет.

Еще одно условие — отсутствие задолженности по уплате алиментов перед другими своими детьми. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.