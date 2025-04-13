Депутат Бессараб: новый запрет на субботники вводить не нужно

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась о предложении запретить обязательные субботники для сотрудников частных и государственных предприятий. Об этом сообщил « Ридус ».

Инициатива поступила от директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова. Депутат отметила, что вводить отдельный запрет на субботники не нужно. В трудовом законодательстве России уже есть соответствующие нормы.

«У нас и сегодня не разрешены субботники по основному месту работы, более того — привлечение к работе в выходные и праздничные дни предусматривает дополнительные выплаты для работников или предоставление другого дня для отдыха», — напомнила парламентарий.

По словам Бессараб, предстоящие субботники, стартующие по всей стране в майские праздничные дни, носят характер отдыха и тимбилдинга. С точки зрения российского трудового законодательства участие в таких мероприятиях является добровольным.