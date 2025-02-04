Депутат Бессараб: некоторые россиянки могут выйти на пенсию в 50 лет

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала категорию россиянок, которым положена пенсия в 50 лет. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам депутата, на соответствующие выплаты могут рассчитывать женщины, родившие в регионах Крайнего Севера и воспитавшие до восьмилетнего возраста хотя бы двух детей. Кроме того, россиянки, отработавшие на Крайнем Севере 15 лет, могут выйти на пенсию в 55 лет, подчеркнула парламентарий.

Однако важно учитывать, добавила Бессараб, что необходимо набрать 30 пенсионных баллов, а общий трудовой стаж должен составлять 20 лет.