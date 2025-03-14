Депутат Бессараб не поддержала идею о выплатах домохозяйкам

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом «Звезда» назвала неактуальной инициативу о выплатах домохозяйкам.

По ее мнению, безработица в России на низком уровне, а кадров не хватает.

«Непонятно, почему предлагается половину трудоспособного населения оставить дома», — говорит депутат.

Она считает, что это невыгодно ни экономике, ни самим женщинам, за исключением тех, кто действительно не хочет работать. Даже если женщина будет трудиться хотя бы на минималку, то это больше прожиточного минимума.

Бессараб отметила, что подобная инициатива была предложена когда-то в Швейцарии, но там была колоссальная безработица и отсутствие рабочих мест, поэтому государство могло позволить себе содержать людей, предоставляя им доход.

Депутат Ярослав Нилов разработал законопроект о ежемесячных выплатах россиянам, занимающимся домашним хозяйством. Предлагается установить выплаты в размере прожиточного минимума.