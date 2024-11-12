Депутат Бессараб назвала своевременным закон о запрете пропаганды чайлдфри в России
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала принятие в России закона о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом написал RT.
Депутат считает, что закон был принят своевременно. На ее взгляд, властям удалось нанести превентивный удар по распространению этого движения в России.
«Нам ни в коем случае нельзя допустить таких же результатов этой деятельности, как уже допущено в странах Западной Европы, где уже ученые бьют тревогу», — сказала журналистам парламентарий.
Многие женщины на Западе, по словам Бессараб, отказываются рожать именно из-за влияния социальных сетей и интернет-сообществ.