Депутат Бессараб назвала своевременным закон о запрете пропаганды чайлдфри в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала принятие в России закона о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом написал RT .

Депутат считает, что закон был принят своевременно. На ее взгляд, властям удалось нанести превентивный удар по распространению этого движения в России.

«Нам ни в коем случае нельзя допустить таких же результатов этой деятельности, как уже допущено в странах Западной Европы, где уже ученые бьют тревогу», — сказала журналистам парламентарий.

Многие женщины на Западе, по словам Бессараб, отказываются рожать именно из-за влияния социальных сетей и интернет-сообществ.