Депутат Бессараб назвала слишком амбициозной идею поощрения педагогов к 1 сентября в 2025 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поделилась с RT мыслями о предложении ввести дополнительные выплаты учителям ко Дню знаний.

По словам депутата, идея материального поощрения заслуживает «самого пристального внимания», учитывая, что педагоги не входят в число высокооплачиваемых профессий.

«Для реализации такой меры необходимо определить, из какой статьи бюджетных расходов можно выделить средства, чтобы направить их именно в фонды оплаты труда», — добавила парламентарий.

Она подчеркнула, что в текущих условиях принять решение о выплате дополнительного оклада всем учителям к 1 сентября «слишком поздно и слишком амбициозно».